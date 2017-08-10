Страдающий потерей памяти 82-летний Виктор Елагин найден живым в Вачском районе Нижегородской области.

Как сообщают в соцсети родственники 82-летнего Виктора Елагина, он был найден живым вечером 7 августа.

Состояние пенсионера и его местопребывание во время пропажи не уточняются, но родственники благодарят всех так или иначе участвовавших в поисках.

Ранее сообщалось, Виктор Елагин ушёл из дома в деревне Сапун Вачского района Нижегородской области около 14:00 4 августа.