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12:10 (мск), источник: Kapital.kz

Названа предварительная причина крушения самолета близ Алматы

В министерстве по инвестициям и развитию прокомментировали крушение самолета.

Источник: Kapital.kz

В министерстве по инвестициям и развитию прокомментировали крушение самолета «Технам 2002», при котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Близ Алматы два человека погибли при крушении самолета «Технам 2002»

«По предварительным данным, при взлете произошло сваливание воздушного судна, в результате которого оно сгорело и полностью разрушено», — сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Жанибек Тайжанов в ходе специального брифинга.

По его словам, причины крушения выясняются. Создана комиссия по расследованию данного происшествия. На месте работают представители уполномоченных органов.

«На тот момент, по предварительным данным, погодные условия позволяли выполнять полеты. Условия были хорошими», — добавил он.

Также Жанибек Тайжанов отметил, что инцидент никак не связан с аварийной посадкой самолета такой же модели 24 июля в Жамбылской области. Данные о погибших пока не подлежат раскрытию.

Ранее сообщалось, что сегодня утром близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002». По первоначальным данным, самолет упал сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания. Погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.

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