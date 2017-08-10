Названа предварительная причина крушения самолета близ Алматы

Источник: Kapital.kz

В министерстве по инвестициям и развитию прокомментировали крушение самолета «Технам 2002», при котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, при взлете произошло сваливание воздушного судна, в результате которого оно сгорело и полностью разрушено», — сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Жанибек Тайжанов в ходе специального брифинга.

По его словам, причины крушения выясняются. Создана комиссия по расследованию данного происшествия. На месте работают представители уполномоченных органов.

«На тот момент, по предварительным данным, погодные условия позволяли выполнять полеты. Условия были хорошими», — добавил он.

Также Жанибек Тайжанов отметил, что инцидент никак не связан с аварийной посадкой самолета такой же модели 24 июля в Жамбылской области. Данные о погибших пока не подлежат раскрытию.