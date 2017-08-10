Три человека пострадали в ДТП в Находке

Установлено, за рулем автомобиля «Сузуки Свифт» находилась 21-летняя женщина. Автомобилистка двигалась по ул. Пограничной со стороны ул. Нахимовской в направлении ул. Мичманской. При проезде перекрестка женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем марки «Хонда Степ Вагон» под управлением 56-летнего мужчины. В результате удара получили травмы 3 человека: водители «Сузуки Свифт» и «Хонда Степ Вагон», а также пассажир «Хонды». Во всех случаях назначено амбулаторное лечение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК.