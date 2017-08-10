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11:56 (мск), источник: Вести Приморье

Три человека пострадали в ДТП в Находке

9 августа в 14.00 на ул. Пограничной, 110 столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, за рулем автомобиля «Сузуки Свифт» находилась 21-летняя женщина. Автомобилистка двигалась по ул. Пограничной со стороны ул. Нахимовской в направлении ул. Мичманской. При проезде перекрестка женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем марки «Хонда Степ Вагон» под управлением 56-летнего мужчины. В результате удара получили травмы 3 человека: водители «Сузуки Свифт» и «Хонда Степ Вагон», а также пассажир «Хонды». Во всех случаях назначено амбулаторное лечение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Сузуки Свифт» составил 3 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения автомобилистка не привлекалась, стаж вождения второго автомобилиста — 30 лет, как и в предыдущем случае, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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