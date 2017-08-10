«Как будто сила неведомая опрокинула». Очевидцы рассказали о падении самолета близ Алматы
Учебный самолет Tecnam 2002 опрокинулся во время набора высоты. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил местный житель Султан Касымалиев.
Учебный самолет Tecnam 2002 опрокинулся во время набора высоты. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил местный житель Султан Касымалиев.
Учебный самолет Tecnam 2002 опрокинулся во время набора высоты. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил местный житель Султан Касымалиев.
Инцидент произошел близ жилых домов поселка Ушконыр.
«Самолет набирал высоту и опрокинулся. Как будто
Еще один очевидец инцидента сообщила, что самолет упал недалеко от ее дома. По ее словам, он летел в сторону аэродрома.
«Сразу позвонила спасателям», — сказала она.
По ее словам, сильного ветра не было. Она сообщила, что самолет быстро сгорел.
«С полшестого утра до вечера покоя нет. Беспрерывно летают», — рассказала она о количестве полетов самолетов над поселком.
Напомним, ранее стало известно, что самолет упал недалеко от жилых домов и сгорел почти полностью.
Учебный самолет Tecnam 2002 разбился в 43 километрах от Алматы в 9.53. Погибли два человека:
В настоящее время начато расследование Департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК.