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12:29 (мск), источник: Tengrinews

«Как будто сила неведомая опрокинула». Очевидцы рассказали о падении самолета близ Алматы

Учебный самолет Tecnam 2002 опрокинулся во время набора высоты. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил местный житель Султан Касымалиев.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Учебный самолет Tecnam 2002 опрокинулся во время набора высоты. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил местный житель Султан Касымалиев.

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Инцидент произошел близ жилых домов поселка Ушконыр.

«Самолет набирал высоту и опрокинулся. Как будто какая-то сила неведомая опрокинула. На земле здесь нормальный ветер был, слабый. А вот вверху? Я не могу сказать. Клубы черного дыма были. Инструктор умный был, а так бы могли пострадать люди. Жилые кварталы здесь, мог на них упасть», — сказал Касымалиев. На месте происшествия.

Еще один очевидец инцидента сообщила, что самолет упал недалеко от ее дома. По ее словам, он летел в сторону аэродрома.

«Сразу позвонила спасателям», — сказала она.

По ее словам, сильного ветра не было. Она сообщила, что самолет быстро сгорел.

«С полшестого утра до вечера покоя нет. Беспрерывно летают», — рассказала она о количестве полетов самолетов над поселком.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее стало известно, что самолет упал недалеко от жилых домов и сгорел почти полностью.

Учебный самолет Tecnam 2002 разбился в 43 километрах от Алматы в 9.53. Погибли два человека: пилот-инструктор и курсант. По первоначальным данным Комитета гражданской авиации, воздушное судно разбилось во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета.

В настоящее время начато расследование Департаментом расследования происшествий на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК.

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