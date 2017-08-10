В Турции задержали планировавшего сбить американский самолет россиянина

По данным силовых ведомств, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным Haberturk, имя задержанного — Ренат Бакиев.



Он планировал совершить атаку на самолеты США, которые базируются на авиабазе Инджирлык на юге страны и участвуют в нанесении ударов по позициям боевиков ИГ. На допросе Бакиев признался в намерении сбить самолет с помощью беспилотника. В настояшее время он задержан.