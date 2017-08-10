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12:23 (мск), источник: РБК

В Турции задержали планировавшего сбить американский самолет россиянина

Службы безопасности Турции задержали россиянина, который планировал совершить атаку на американский военный самолет. Сбить самолет он хотел с помощью беспилотника.

Источник: AP 2017

В Турции задержан гражданин России, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона.

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Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции и служб безопасности.

По данным силовых ведомств, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным Haberturk, имя задержанного — Ренат Бакиев.

Он планировал совершить атаку на самолеты США, которые базируются на авиабазе Инджирлык на юге страны и участвуют в нанесении ударов по позициям боевиков ИГ. На допросе Бакиев признался в намерении сбить самолет с помощью беспилотника. В настояшее время он задержан.

Комментарии
2
Иван Петров
А зачем акцентировать внимание на гражданство террориста?
Терроризм не имеет национальности.
Хотя, если учесть источник (РБК), то понятно.
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Сергей Костенко
А этот россиянин - точно не Задорнов???
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