В Турции задержали планировавшего сбить американский самолет россиянина
Службы безопасности Турции задержали россиянина, который планировал совершить атаку на американский военный самолет. Сбить самолет он хотел с помощью беспилотника.
Службы безопасности Турции задержали россиянина, который планировал совершить атаку на американский военный самолет. Сбить самолет он хотел с помощью беспилотника.
В Турции задержан гражданин России, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона.
Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции и служб безопасности.
По данным силовых ведомств, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным Haberturk, имя задержанного — Ренат Бакиев.
Он планировал совершить атаку на самолеты США, которые базируются на авиабазе Инджирлык на юге страны и участвуют в нанесении ударов по позициям боевиков ИГ. На допросе Бакиев признался в намерении сбить самолет с помощью беспилотника. В настояшее время он задержан.
Терроризм не имеет национальности.
Хотя, если учесть источник (РБК), то понятно.