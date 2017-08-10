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12:25 (мск), источник: Интерфакс

Мосгорсуд закрыл процесс по делу участников группы «Шалтай-Болтая»

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Мосгорсуд закрыл процесс по уголовному делу в отношении Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай», передает корреспондент «Интерфакса».

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«Удовлетворить ходатайство государственного обвинителя о проведении заседания в закрытом режиме», — огласил свое решение судья Олег Музыченко.

Суд при вынесении решения о закрытии процесса учел характер того обвинения, которое предъявлено подсудимым Теплякову и Филинову, а также сведений, находящихся в материалах дела, а не то, что имена потерпевших по делу являются общеизвестными, заявил Музыченко.

Сегодня в Мосгорсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении двоих подсудимых. Ранее сообщалось, что дело поступило Мосгорсуд с грифом "секретно".

Ранее адвокаты подсудимых заявили, что в обвинительном заключении нет никаких сведений, охраняемых законом, в том числе имена лиц, которые находятся в статусе потерпевших, широко известны, а они сами не изъявили желания иметь к данному процессу какого-либо отношения.

Защита подсудимых просила не закрывать судебное следствие от слушателей, фигуранты поддержали эту позицию.

Тепляков и Филинов обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 272 УК РФ). По версии следствия, в 2013—2016 годах фигуранты, действуя совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ряда граждан РФ, а также её копирование с целью последующей продажи на используемых ими сайтах.

Лидер хакерской группы Владимир Аникеев (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита уже обжаловала данное решение.

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Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали двух его подельников Теплякова и Филинова. Первый признал вину, в то же время второй категорически отрицает участие в хакерской группе.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

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