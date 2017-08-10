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12:25 (мск), источник: 36on.ru

Поборами в воронежской школе заинтересовались федеральные СМИ и следователи

В Воронеже Следственный комитет проводит проверку по сообщению в СМИ о принудительном сборе денег с родителей учеников одной из городских школ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве поясняют, что сюжет о поборах в школе вышел на федеральном канале. Согласно информации, которая была в нем озвучена, родителей учеников заставляли сдавать деньги на рабочие тетради. Сумма сбора составила 3000 рублей.

В рамках процессуальной проверки следователям предстоит опросить родителей учеников и сотрудников школы, а также провести другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Поборами в воронежской школе заинтересовались федеральные СМИ и следователи
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