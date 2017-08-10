Скончалась вторая пострадавшая в ДТП под Сысертью

Накануне вечером в больнице скончалась вторая пассажирка фургона Citroen Jumper, который под Сысертью протаранил попутно двигавшийся КамАЗ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла ранним утром 9 августа на 150 километре трассы Челябинск — Екатеринбург. На месте погибла пассажирка иномарки, находившаяся на переднем сидении. Водитель фургона и 5 других пассажиров были госпитализированы.