На Кубани у туристки в поезде украли 40 тысяч рублей

Краснодар. 10 авг. — Новая Кубань. Жительница Архангельска на железнодорожной станции Крымская сообщила в правоохранительные органы, что у нее пропала крупная сумма денег. По словам пассажирки поезда Архангельск — Новороссийск, она по невнимательности оставила свою сумку в санузле плацкартного вагона, а когда вернулась за ней, не обнаружила внутри денег.