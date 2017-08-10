На Кубани у туристки в поезде украли 40 тысяч рублей
Женщину обокрали по пути в Новороссийск.
Женщину обокрали по пути в Новороссийск.
Краснодар. 10 авг. — Новая Кубань. Жительница Архангельска на железнодорожной станции Крымская сообщила в правоохранительные органы, что у нее пропала крупная сумма денег. По словам пассажирки поезда Архангельск — Новороссийск, она по невнимательности оставила свою сумку в санузле плацкартного вагона, а когда вернулась за ней, не обнаружила внутри денег.
Полицейским удалось в течение часа установить личность злоумышленника. Им оказался 18-летний житель Вологды. Его задержали и доставили в дежурную часть полиции, сообщили в
В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Украденные 40 тысяч рублей вернули хозяйке.