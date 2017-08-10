В Верхнемамонском районе пенсионерка спасла село от пожара

Жительница хутора Красный Яр Верхнемамонского района 61-летняя Любовь Тарасова предотвратила пожар в селе во вторник, 8 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава поселения Владимир Сычев в четверг, 10 августа.

Пенсионерка увидела, как горит сухая трава на краю села Приречное, и позвонила в «систему-112».

— Сидела на диване и читала книгу. Посмотрела в окно и увидела огонь. Первые несколько секунд была в панике и не знала, куда звонить. Потом набрала 112 и рассказала девушке-диспетчеру о ЧП. Потом позвонила главе села и пошла к соседям. Взяли ведра с водой и побежали тушить огонь. Через несколько минут приехали пожарные, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Любовь Тарасова.

Огонь уничтожил 1 га сухой травы и повредил забор одного из домов в хуторе.

— Любовь Михайловна позвонила мне примерно в 13:30 и рассказала о пожаре. В этот день дул сильный ветер, поэтому огонь быстро распространялся. Если бы не бдительность Любови Тарасовой, огонь мог перекинуться на село, — пояснил Владимир Сычев.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания на линии электропередач.