В Самаре мужчина упал со второго этажа
Мужчину увезли в лечебное учреждение.
Мужчину увезли в лечебное учреждение.
В четверг, 10 августа, в первом часу ночи, по предварительным данным, со второго этажа дома по ул. Каменногорской в Советском районе Самары упал и, предположительно, получил политравму 39-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи самарской «скорой» оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.