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13:20 (мск), источник: Volga News

В Самаре мужчина упал со второго этажа

Мужчину увезли в лечебное учреждение.

В четверг, 10 августа, в первом часу ночи, по предварительным данным, со второго этажа дома по ул. Каменногорской в Советском районе Самары упал и, предположительно, получил политравму 39-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи самарской «скорой» оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.

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