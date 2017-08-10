В Самаре мужчина упал со второго этажа

В четверг, 10 августа, в первом часу ночи, по предварительным данным, со второго этажа дома по ул. Каменногорской в Советском районе Самары упал и, предположительно, получил политравму 39-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.