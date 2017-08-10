Нетрезвый водитель в Лысковском районе Нижегородской области утопил в Волге машину вместе с пассажиркой
Сам водитель сумел выбраться из автомобиля, а вот его 64-летняя пассажирка утонула.
Сам водитель сумел выбраться из автомобиля, а вот его 64-летняя пассажирка утонула.
Нетрезвый водитель в Лысковском районе Нижегородской области утопил в Волге машину вместе с пассажиркой.
Как информирует региональное СУ СК России, пьяный пожилой мужчина не смог справиться с управлением, в итоге Lada 4×4 свалилась в реку. Причем сам водитель сумел выбраться из автомобиля, а вот его 64-летняя пассажирка утонула.
СК занимается выяснением обстоятельств случившегося.