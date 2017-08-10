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12:45 (мск), источник: Nur.kz

Трехлетняя девочка выпала из окна 5 этажа в Костанае

Ребенок чудом выжил, но получил травмы.

В Костанае из окна пятого этажа выпала 3-летняя девочка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Все случилось вчера, около 9 часов вечера, в пятиэтажном доме по улице Амангельды, 76. Что происходило в квартире на тот момент, неизвестно. Подчеркивается лишь, что падение произошло по неосторожности.

В детской областной больнице отметили, что жизни девочке ничего не угрожает. У нее травматический шок, ушибы и ссадины. Как оказалось, она упала на кусты сирени, которые росли под домом.

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