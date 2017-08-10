Трехлетняя девочка выпала из окна 5 этажа в Костанае
Ребенок чудом выжил, но получил травмы.
Ребенок чудом выжил, но получил травмы.
В Костанае из окна пятого этажа выпала 3-летняя девочка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на
Все случилось вчера, около 9 часов вечера, в пятиэтажном доме по улице Амангельды, 76. Что происходило в квартире на тот момент, неизвестно. Подчеркивается лишь, что падение произошло по неосторожности.
В детской областной больнице отметили, что жизни девочке ничего не угрожает. У нее травматический шок, ушибы и ссадины. Как оказалось, она упала на кусты сирени, которые росли под домом.