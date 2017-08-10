В уезде Дымбовица мужчина скончался после укусов осы

Он отдыхал на берегу озера, когда насекомое ужалило его по меньшей мере восемь раз.

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«Мы оказали ему первую помощь. Облили лицо водой. До приезда скорой помощи он пришел в сознание и говорил с нами».

32-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Тогда же осиные укусы получили еще семь человек, в том числе два сотрудника мобильной службы скорой помощи.

Анафилактический шок начался у двоих пострадавших, медики борются за их жизни.

Популяция ос в Румынии в последние годы заметно увеличилась.