В уезде Дымбовица мужчина скончался после укусов осы
В румынском уезде Дымбовица мужчина скончался от анафилактического шока, вызванного укусами осы.
В румынском уезде Дымбовица мужчина скончался от анафилактического шока, вызванного укусами осы.
Он отдыхал на берегу озера, когда насекомое ужалило его по меньшей мере восемь раз.
«Мы оказали ему первую помощь. Облили лицо водой. До приезда скорой помощи он пришел в сознание и говорил с нами».
32-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Тогда же осиные укусы получили еще семь человек, в том числе два сотрудника мобильной службы скорой помощи.
Анафилактический шок начался у двоих пострадавших, медики борются за их жизни.
Популяция ос в Румынии в последние годы заметно увеличилась.
По оценкам специалистов, агрессию у насекомых провоцирует жара.