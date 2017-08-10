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12:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три сотрудника ДПС и два пассажира внедорожника пострадали в ДТП в Иркутской области

Три сотрудника ДПС и два пассажира внедорожника Renault Duster пострадали в результате ДТП на автодороге «Вилюй» в Братском районе в Приангарье ночью 10 августа.

Источник: 38.мвд.рф

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. Об этом сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В 01.00 ночи 65-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и врезался в стоящий на проезжей части автомобиль ДПС.

«Известно, что на момент столкновения полицейские исполняли свои служебные обязанности по установлению и выяснению обстоятельства другого ДТП, произошедшего ранее», — сообщили в пресс-службе.

Служебный транспорт работал с проблесковыми сигнальными маяками и с включенной аварийной сигнализацией, а место аварии было огорожено специальными конусами.

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