Три сотрудника ДПС и два пассажира внедорожника пострадали в ДТП в Иркутской области

Источник: 38.мвд.рф

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. Об этом сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

В 01.00 ночи 65-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и врезался в стоящий на проезжей части автомобиль ДПС.

«Известно, что на момент столкновения полицейские исполняли свои служебные обязанности по установлению и выяснению обстоятельства другого ДТП, произошедшего ранее», — сообщили в пресс-службе.