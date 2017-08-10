Три сотрудника ДПС и два пассажира внедорожника пострадали в ДТП в Иркутской области
Три сотрудника ДПС и два пассажира внедорожника Renault Duster пострадали в результате ДТП на автодороге «Вилюй» в Братском районе в Приангарье ночью 10 августа.
Три сотрудника ДПС и два пассажира внедорожника Renault Duster пострадали в результате ДТП на автодороге «Вилюй» в Братском районе в Приангарье ночью 10 августа.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. Об этом сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на
В 01.00 ночи 65-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и врезался в стоящий на проезжей части автомобиль ДПС.
«Известно, что на момент столкновения полицейские исполняли свои служебные обязанности по установлению и выяснению обстоятельства другого ДТП, произошедшего ранее», — сообщили в
Служебный транспорт работал с проблесковыми сигнальными маяками и с включенной аварийной сигнализацией, а место аварии было огорожено специальными конусами.