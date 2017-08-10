Трёх провалившихся в колодец собак спасли неравнодушные братчане

Белый пёс тревожно кружится около заброшенного коллектора. На глубине двух с половиной метров находятся его собратья — три серых дворняги. Их заметили неравнодушные жители Братска и принесли животным еды. Однако вызволить бродяг не смогли, в колодце нет лестницы.

— У меня престарелый папа, ему 76 лет, и ходил он за грибами вчера, и чуть не провалился в колодец. Он стал просматривать и обнаружил, что очень много таких заброшенных колодцев, в одном из колодцев он обнаружил собак, — говорит жительница Братска Ирина Березина.

Бассейн «Чайка» в Братске уже давно заброшен. На его территории — несколько открытых коллекторов. Между тем здесь часто бывают люди: кто-то ищет грибы, кто-то просто гуляет.

— Здесь грибников очень много, здесь отдыхающие санатория «Юбилейный» в «Крылатом», дети ходят в этих местах, — говорит житель Братска Павел Колядин.