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13:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Семья из Челябинской области разбилась в тройном ДТП в Оренбуржье

Трое жителей Челябинской области накануне пострадали в аварии в Соль-Илецке. Всех госпитализировали с различными травмами.

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в УМВД по Оренбургской области, ДТП произошло на 64-м километре трассы «Казань — Оренбург — Акбулак — граница Казахстана». 29-летний водитель «Опеля Вектра» не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с грузовиком «Вольво», двигавшимся в попутном направлении.

После чего «Опель» вылетел на встречную полосу и врезался в «Рено», где и находилась семья с Южного Урала. В результате женщина 1982 года рождения получила ушиб грудной клетки, а ее 13-летний ребенок — тупые травмы живота. О повреждениях главы семейства точной информации нет.

Сотрудники местной полиции проводят проверку по факту случившегося.

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