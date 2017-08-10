В Сочи сгорел припаркованный во дворе дома грузовик
Ночью в Сочи сгорела ГАЗель. Пожар произошел в Адлерском районе, во дворе жилого дома № 5 на улице Голубые Дали.
Ночью в Сочи сгорела ГАЗель. Пожар произошел в Адлерском районе, во дворе жилого дома № 5 на улице Голубые Дали.
Огонь вспыхнул около двух часов ночи 10 августа. Ему предшествовал громкий хлопок. Сначала загорелся кузов грузовика, минуту спустя пламя перекинулось на стоящее рядом дерево.
Огонь погасила приехавшая противопожарная служба МЧС, сообщает «Макс портал».