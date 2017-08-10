Mazda врезалась в КаМАЗ под Копылем: погиб молодой водитель
Молодой человек на легковушке не справился с управлением и выехал на «встречку».
Молодой человек на легковушке не справился с управлением и выехал на «встречку».
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил смертельные ранения в результате столкновения с грузовиком в Копыльском районе, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла накануне утром возле деревни Дунаево на 104-м километре автодороги Е30 «Барановичи — Осиповичи».
Как сообщили в инспекции, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем машины Mazda, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ.
От полученных ранений водитель легковушки скончался на месте происшествия, 55-летний мужчина, управлявший грузовиком, был госпитализирован.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.