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13:26 (мск), источник: Sputnik.by

Mazda врезалась в КаМАЗ под Копылем: погиб молодой водитель

Молодой человек на легковушке не справился с управлением и выехал на «встречку».

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил смертельные ранения в результате столкновения с грузовиком в Копыльском районе, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Миноблисполкома.

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Авария произошла накануне утром возле деревни Дунаево на 104-м километре автодороги Е30 «Барановичи — Осиповичи».

Как сообщили в инспекции, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем машины Mazda, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ.

От полученных ранений водитель легковушки скончался на месте происшествия, 55-летний мужчина, управлявший грузовиком, был госпитализирован.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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