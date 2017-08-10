Грузовик опрокинулся на ЕКАД. Один человек погиб

Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло 10 августа около 13 часов. Водитель «Киа-Соренто» погиб на месте. Водитель грузовика травм не получил.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель легкового автомобиля «Киа-Соренто» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем «Митсубиси». Удар был такой силы, что грузовой автомобиль опрокинулся на дороге.

«На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства ДТП.

На данном участке затруднено движение. Сотрудники ДПС поочередно пропускают транспорт с обоих направлений, — отмечают в ведомстве.