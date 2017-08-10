Новосибирский суд продлил арест экс-главе кемеровского СК, об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального районного суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей обвиняемого С. Калинкина на три месяца, то есть до 13 ноября 2017 года», — заявили в суде.

Напомним, против главы управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Калинкина и двух заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Пресс-служба СКР заявила: «Подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 млрд рублей».

С. Калинкину также предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Один их обвиняемых по делу о хищении акций А. Щукин написал явку с повинной о даче взятки в 2014 году С. Калинкину, которому он подарил BMW X5. Впоследствии автомобиль был зарегистрирован на мать гражданской супруги экс-следователя.