Новосибирский суд продлил арест экс-главе кемеровского СК
Сергей Калинкин пробудет под стражей до 13 ноября, рассказали в Центральном районном суде.
Сергей Калинкин пробудет под стражей до 13 ноября, рассказали в Центральном районном суде.
Новосибирский суд продлил арест
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей обвиняемого С. Калинкина на три месяца, то есть до 13 ноября 2017 года», — заявили в суде.
Напомним, против главы управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Калинкина и двух заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
С. Калинкину также предъявлено обвинение в превышении полномочий.
Один их обвиняемых по делу о хищении акций А. Щукин написал явку с повинной о даче взятки в 2014 году С. Калинкину, которому он подарил BMW X5. Впоследствии автомобиль был зарегистрирован на мать гражданской супруги
В дальнейшем представитель СКР заявлял в суде, что А. Щукин подарил С. Калинкину два автомобиля этой марки — в 2012 и 2016 годах. По данным фактам продолжается проверка.