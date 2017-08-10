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15:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани в день проведения матча чемпионата России по футболу были задержаны три болельщика

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В день проведения футбольного матча между командами «Рубин» и «Локомотив» были задержаны три болельщика, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

9 августа на стадионе «Казань-Арена» состоялся матч чемпионата России по футболу. За порядком во время игры следили свыше 420 сотрудников органов внутренних дел, 325 военнослужащих Росгвардии и около 40 представителей частных охранных организаций. На матче присутствовали свыше 14 тысяч болельщиков.

За нарушение порядка в отделы полиции Казани были доставлены три болельщика «Локомотива». В отношении них были составлены административные дела по статьям «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти», «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

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