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14:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На детской площадке в центре Новосибирска нашли ртутные шарики

На место ЧП прибыли сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, они собрали ртуть вместе с «грязной» землей.

На детской площадке в центре Новосибирска нашли ртутные шарики, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

На пульт оперативного дежурного в 11:15 поступило сообщение, что в одном из дворов на улице Ленина нашли металлические шарики со ртутью.

«На место происшествия оперативно выехал экипаж спасателей МАСС, ХРЛ МАСС. Прибыв на место спасатели выяснили, что родители, гуляя со своим ребенком во дворе дома заметили в песочнице ртутные шарики», — рассказали спасатели.

Были произведены замеры почвы и воздуха, показатели были выше предельно допустимых значений.

На детской площадке провели демеркуризацию, шарики собрали вместе с землей и вывезли для утилизации.

В дальнейшем сотрудник МАСС вновь провели замеры почвы и воздуха — превышения норм ПДК не выявлено.

На месте работали специалисты ГО и ЧС района, сотрудники МВД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

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