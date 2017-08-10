В Перми на улице Сергея Есенина сгорел автомобиль

В Перми на улице Сергея Есенина утром 10 августа сгорел автомобиль Hyundai Tucson. Причина происшествия пока не установлена.

«В 10.29 диспетчеру поступило сообщение о том, что на улице Сергея Есенина около дома 5/2 горит автомобиль. На место выехали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС» — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.