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15:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на улице Сергея Есенина сгорел автомобиль

Причины происшествия устанавливают.

В Перми на улице Сергея Есенина утром 10 августа сгорел автомобиль Hyundai Tucson. Причина происшествия пока не установлена.

«В 10.29 диспетчеру поступило сообщение о том, что на улице Сергея Есенина около дома 5/2 горит автомобиль. На место выехали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС» — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

У автомобиля выгорел салон, искорёжен кузов. Пострадавших нет.

В настоящее время по фактам происшествия проводят проверку.

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