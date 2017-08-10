Краснодарские полицейские раскрыли серию квартирных краж
Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.
Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.
В Краснодаре в дежурную часть отдела полиции Центрального округа поступило сообщение о краже из частного дома на улице Титаровской. Прибывшая на место происшествия
Очевидцы сообщили, что обратили внимание на двух мужчин, которые бежали по улице, выбрасывая перчатки и отвертки. Местные жители описали их внешность, были составлены ориентировки. В результате проведения розыскных мероприятий краснодарские оперативники задержали подозреваемых на улице Коммунаров и доставили в дежурную часть.
В отделе полиции ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний житель Республики Адыгея и 29-летний уроженец соседнего государства сознались в краже золотых украшений и пояснили, что продали их на местном рынке. Также была установлена причастность подозреваемых к совершению еще четырех аналогичных преступлений в текущем месяце. Их жертвами стали жители улиц Степной, Шевченко и Кузнечной.
В настоящее время задержанные находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела, сообщает