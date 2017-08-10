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16:05 (мск), источник: Югополис

Краснодарские полицейские раскрыли серию квартирных краж

Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

В Краснодаре в дежурную часть отдела полиции Центрального округа поступило сообщение о краже из частного дома на улице Титаровской. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный проник в дом через окно и похитил ювелирные украшения.

Очевидцы сообщили, что обратили внимание на двух мужчин, которые бежали по улице, выбрасывая перчатки и отвертки. Местные жители описали их внешность, были составлены ориентировки. В результате проведения розыскных мероприятий краснодарские оперативники задержали подозреваемых на улице Коммунаров и доставили в дежурную часть.

В отделе полиции ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний житель Республики Адыгея и 29-летний уроженец соседнего государства сознались в краже золотых украшений и пояснили, что продали их на местном рынке. Также была установлена причастность подозреваемых к совершению еще четырех аналогичных преступлений в текущем месяце. Их жертвами стали жители улиц Степной, Шевченко и Кузнечной.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

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