Краснодарские полицейские раскрыли серию квартирных краж

В Краснодаре в дежурную часть отдела полиции Центрального округа поступило сообщение о краже из частного дома на улице Титаровской. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный проник в дом через окно и похитил ювелирные украшения.

Очевидцы сообщили, что обратили внимание на двух мужчин, которые бежали по улице, выбрасывая перчатки и отвертки. Местные жители описали их внешность, были составлены ориентировки. В результате проведения розыскных мероприятий краснодарские оперативники задержали подозреваемых на улице Коммунаров и доставили в дежурную часть.

В отделе полиции ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний житель Республики Адыгея и 29-летний уроженец соседнего государства сознались в краже золотых украшений и пояснили, что продали их на местном рынке. Также была установлена причастность подозреваемых к совершению еще четырех аналогичных преступлений в текущем месяце. Их жертвами стали жители улиц Степной, Шевченко и Кузнечной.