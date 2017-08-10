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17:40 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец обнаружил в Верхнем озере тело женщины

В среду, 9 августа, местный житель обнаружил в Верхнем озере в Калининграде тело пожилой женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

Мужчина заметил человека в воде около 12:00 недалеко от ресторана «Причал». Очевидец сообщил об этом в оперативные службы города. На место прибыли спасатели. Они извлекли из воды тело женщины. На вид ей около 70-ти лет. Пока её личность не установили.

«На место происшествия выезжал следователь регионального СУ СК РФ. Он не обнаружил внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Предположительно, женщина скончалась в обед 9 августа. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины её гибели. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

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