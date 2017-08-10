Калининградец обнаружил в Верхнем озере тело женщины
В среду, 9 августа, местный житель обнаружил в Верхнем озере в Калининграде тело пожилой женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В среду, 9 августа, местный житель обнаружил в Верхнем озере в Калининграде тело пожилой женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Мужчина заметил человека в воде около 12:00 недалеко от ресторана «Причал». Очевидец сообщил об этом в оперативные службы города. На место прибыли спасатели. Они извлекли из воды тело женщины. На вид ей около 70-ти лет. Пока её личность не установили.
«На место происшествия выезжал следователь регионального СУ СК РФ. Он не обнаружил внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Предположительно, женщина скончалась в обед 9 августа. Назначено