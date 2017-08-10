В самом центре Воронежа работало нелегальное подпольное казино
Его организаторам грозит до 6 лет колонии.
Его организаторам грозит до 6 лет колонии.
В Воронеже следователи закончили расследовать уголовное дело двух мужчин и четырех женщин. Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. По версии следствия, с апреля по сентябрь 2016 года на улице Плехановской они организовали игровой клуб.
«При обыске полицейские изъяли там 10 системных компьютерных блоков, мобильный телефон, ноутбук, тетрадь с рабочими записями и деньги», — рассказали в
Следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу и направили дело на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет колонии.