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13:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Таловском районе «Жигули» столкнулся с автомобилем экипажа ДПС

Выяснилось, что водитель легковушки ехал на украденной машине.

Источник: РИА "Воронеж"

Таловские инспекторы ДПС задержали 27-летнего жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-2107», в селе Ильинка Таловского района в среду, 9 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Александр Дубровин.

Полицейский остановил автомобиль «Жигули» за нарушение правил дорожного движения. Водитель не остановился и прибавил скорость. Экипаж ДПС стал преследовать «ВАЗ-2107». Сельчанин не справился с управлением и съехал в кювет. При поднятии на дорогу, машина столкнулась с автомобилем ДПС. Выяснилось, что молодой человек угнал автомобиль администрации села Александровское.

Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

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