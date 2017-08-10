В Таловском районе «Жигули» столкнулся с автомобилем экипажа ДПС
Выяснилось, что водитель легковушки ехал на украденной машине.
Выяснилось, что водитель легковушки ехал на украденной машине.
Таловские инспекторы ДПС задержали 27-летнего жителя, угнавшего автомобиль «ВАЗ-2107», в селе Ильинка Таловского района в среду, 9 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Александр Дубровин.
Полицейский остановил автомобиль «Жигули» за нарушение правил дорожного движения. Водитель не остановился и прибавил скорость. Экипаж ДПС стал преследовать «ВАЗ-2107». Сельчанин не справился с управлением и съехал в кювет. При поднятии на дорогу, машина столкнулась с автомобилем ДПС. Выяснилось, что молодой человек угнал автомобиль администрации села Александровское.
Сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).