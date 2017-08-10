Мужчина попал ногой в мотокультиватор в Минском районе
Спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.
Спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Помощь спасателей понадобилась жителю Минского района для извлечения зажатой в мотокультиваторе ноги, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент в деревне Новое Поле произошел накануне, в МЧС информация о пострадавшем сельчанине поступила в 11:31.
«Поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, ногу которого зажало в механизме мотокультиватора», — сказали в МЧС.
По информации управления, житель Нового Поля работал с применением малогабаритной сельхозтехники на территории частного домовладения.
Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.