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15:12 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина попал ногой в мотокультиватор в Минском районе

Спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Помощь спасателей понадобилась жителю Минского района для извлечения зажатой в мотокультиваторе ноги, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном управлении МЧС.

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Инцидент в деревне Новое Поле произошел накануне, в МЧС информация о пострадавшем сельчанине поступила в 11:31.

«Поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, ногу которого зажало в механизме мотокультиватора», — сказали в МЧС.

По информации управления, житель Нового Поля работал с применением малогабаритной сельхозтехники на территории частного домовладения.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.

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