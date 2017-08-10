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16:40 (мск), источник: Kazinform

Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В акимате Карасайского района озвучили имена погибших при падении самолета в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как рассказал заместитель акима Карасайского района Нуржан Сатыбеков, на борту упавшего самолета «Технам 2002» находились два человека.

«Это был инструктор 1977 года рождения, предположительно гражданин Украины С. П. Курченко, и курсант Е. Абишев 1996 года. Но хотя конкретно точной информацией мы пока не обладаем. Ведется следствие. На месте работают сотрудники полиции, пожарные, спасатели, дознаватели. Как только в службы по ликвидации ЧС поступило сообщение о падении, на место происшествия выехала одна единица пожарной техники и пять человек личного состава», — рассказал Нуржан Сатыбеков.

Ранее сообщалось, что сегодня утром близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002». По первоначальным данным, самолёт упал сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания. Погибли пилот-инструктор и курсант. Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.

Официальную версию крушения озвучили в департаменте по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК.

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