Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Алматинской области

«Это был инструктор 1977 года рождения, предположительно гражданин Украины С. П. Курченко, и курсант Е. Абишев 1996 года. Но хотя конкретно точной информацией мы пока не обладаем. Ведется следствие. На месте работают сотрудники полиции, пожарные, спасатели, дознаватели. Как только в службы по ликвидации ЧС поступило сообщение о падении, на место происшествия выехала одна единица пожарной техники и пять человек личного состава», — рассказал Нуржан Сатыбеков.