Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В акимате Карасайского района озвучили имена погибших при падении самолета в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В акимате Карасайского района озвучили имена погибших при падении самолета в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал заместитель акима Карасайского района Нуржан Сатыбеков, на борту упавшего самолета «Технам 2002» находились два человека.
«Это был инструктор 1977 года рождения, предположительно гражданин Украины С. П. Курченко, и курсант Е. Абишев 1996 года. Но хотя конкретно точной информацией мы пока не обладаем. Ведется следствие. На месте работают сотрудники полиции, пожарные, спасатели, дознаватели. Как только в службы по ликвидации ЧС поступило сообщение о падении, на место происшествия выехала одна единица пожарной техники и пять человек личного состава», — рассказал Нуржан Сатыбеков.
Ранее сообщалось, что сегодня утром близ аэродрома Азем разбилось воздушное судно «Технам 2002». По первоначальным данным, самолёт упал сегодня в 09.53 во время выполнения
Официальную версию крушения озвучили в департаменте по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК.