Экс-депутат Юрий Болбочану проведет еще 30 дней в тюрьме
Еще 30 дней в СИЗО проведет Юрий Болбочану, которого обвиняют в шпионаже и государственной измене.
Еще 30 дней в СИЗО проведет Юрий Болбочану, которого обвиняют в шпионаже и государственной измене.
Столичный суд продлил предварительную меру пресечения
По данным следствия, осенью прошлого года Болбочану завербовала служба внешней разведки российского минобороны. Задержали его в марте в момент передачи документов. Грозит Болбочану до 20 лет тюрьмы.