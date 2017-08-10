Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
«У женщин была истерика»: дочь пропавшего горняка о поисках
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Первый мэр Петербурга Собчак родился 80 лет назадВ ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер Анатолий Собчак. Яркий и харизматичный политик, чья карьера в одночасье обернулась крахом
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
CМИ: Саакашвили рассказал, как НАТО оценивает силы Москвы
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
16:09 (мск), источник: Publika.md

Экс-депутат Юрий Болбочану проведет еще 30 дней в тюрьме

Еще 30 дней в СИЗО проведет Юрий Болбочану, которого обвиняют в шпионаже и государственной измене.

Источник: Publika.md

Столичный суд продлил предварительную меру пресечения экс-депутату.

По данным следствия, осенью прошлого года Болбочану завербовала служба внешней разведки российского минобороны. Задержали его в марте в момент передачи документов. Грозит Болбочану до 20 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
МЧС направило спасателей на помощь застрявшему в устье реки киту
Минкультуры выдало фильму «Матильда» прокатное удостоверение
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь