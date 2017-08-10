Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Женщина пожаловалась в прокуратуру из-за дресс-кода в школе РФ
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
На Анне Седоковой разошлось платье во время выступления – СМИ
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
13:47 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье охотник убил амурского тигра

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против охотника, убившего амурского тигра в Приморье, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

«В квартире жителя поселка Амгу Тернейского района обнаружена туша тигра и охотничье ружье Иж 12-го калибра, из которого, предположительно, убито животное», — приводятся ее слова на сайте министерства.

Подозреваемый уже дал признательные показания, отметила Волк. По данным полиции, охотник застрелил тигра в лесу у села Малая Кема, тушу затем заморозил и спрятал у себя дома.

По предварительному заключению, тигру было около одного года. Изъятые останки направлены на исследование.

Статья УК РФ о незаконной добыче краснокнижных животных предполагает до трех лет заключения со штрафом до миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 'Вызвало отторжение'. Захарченко отказался от названия 'Малороссия'
В США захотели смыть афганский позор 'черной водой'. Мнение
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили, что введение виз с Россией бесполезно
Фильм Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
МЧС заявило об ухудшении ситуации на руднике «Мир»
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
Сергей Удальцов поделился своими политическими планами
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь