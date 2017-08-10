В Приморье охотник убил амурского тигра

Источник: РИА Новости

«В квартире жителя поселка Амгу Тернейского района обнаружена туша тигра и охотничье ружье Иж 12-го калибра, из которого, предположительно, убито животное», — приводятся ее слова на сайте министерства.

Подозреваемый уже дал признательные показания, отметила Волк. По данным полиции, охотник застрелил тигра в лесу у села Малая Кема, тушу затем заморозил и спрятал у себя дома.

По предварительному заключению, тигру было около одного года. Изъятые останки направлены на исследование.