Замначальника СИЗО арестован за получение взяток на 1 млн рублей в Челябинске
Мужчину задержали сотрудники ФСБ.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ.
Замначальника челябинского СИЗО-3 обвиняется в получении взяток на сумму 1 млн рублей — по ходатайству следствия мужчина заключен под стражу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2017 года замначальника СИЗО-3 Роман Вельтищев получил от жены одного из арестантов взяток на сумму 1 млн рублей за обеспечение комфортных условий для ее
«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и
По ходатайству следствия обвиняемый заключен судом под стражу. Расследование дела продолжается.