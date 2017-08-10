Замначальника СИЗО арестован за получение взяток на 1 млн рублей в Челябинске

По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2017 года замначальника СИЗО-3 Роман Вельтищев получил от жены одного из арестантов взяток на сумму 1 млн рублей за обеспечение комфортных условий для ее супруга-бизнесмена. При получении очередной порции денег Вельтищев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области. СК возбудил уголовное дело.