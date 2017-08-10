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13:41 (мск), источник: dostup1.ru

Замначальника СИЗО арестован за получение взяток на 1 млн рублей в Челябинске

Мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Замначальника челябинского СИЗО-3 обвиняется в получении взяток на сумму 1 млн рублей — по ходатайству следствия мужчина заключен под стражу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2017 года замначальника СИЗО-3 Роман Вельтищев получил от жены одного из арестантов взяток на сумму 1 млн рублей за обеспечение комфортных условий для ее супруга-бизнесмена. При получении очередной порции денег Вельтищев был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области. СК возбудил уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Мужчине предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — “Получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере”», — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

По ходатайству следствия обвиняемый заключен судом под стражу. Расследование дела продолжается.

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