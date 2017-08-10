В Воронеже кирпичный забор обрушился на стоявший Ford Kuga
В Воронеже вечером кусок кирпичного забора обрушился на новый белый Ford Kuga. Груда кирпичей рухнула прямо на капот, погнув его.
В Воронеже вечером кусок кирпичного забора обрушился на новый белый Ford Kuga. Груда кирпичей рухнула прямо на капот, погнув его.
Фото происшествия опубликовали очевидцы в соцсети. На них видно, что иномарке теперь предстоит крупный ремонт.
По предварительным данным, ЧП произошло в Левобережном районе. В комментариях пишут, что забор был опасным — кладка в шахматном порядке с зазором в половину кирпича.