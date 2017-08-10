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14:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже кирпичный забор обрушился на стоявший Ford Kuga

В Воронеже вечером кусок кирпичного забора обрушился на новый белый Ford Kuga. Груда кирпичей рухнула прямо на капот, погнув его.

Фото происшествия опубликовали очевидцы в соцсети. На них видно, что иномарке теперь предстоит крупный ремонт.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, ЧП произошло в Левобережном районе. В комментариях пишут, что забор был опасным — кладка в шахматном порядке с зазором в половину кирпича.

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