Следственный комитет проведет проверку по факту пожара на предприятии Мелеуза
Сообщение о несчастном случае на территории Мелеузовского
Сообщение о несчастном случае на территории Мелеузовского
В одном из цехов предприятия произошло возгорание. В результате пожара пострадали четыре человека: двое рабочих подрядной организации и двое работников комбината, все они госпитализированы с ожогами.
Предположительная причина возгорания — нарушение правил техники безопасности при ведении сварочных работ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена