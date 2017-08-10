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14:24 (мск), источник: PROUFU.ru

Следственный комитет проведет проверку по факту пожара на предприятии Мелеуза

Сообщение о несчастном случае на территории Мелеузовского молочно-консервного комбината поступило в правоохранительные органы республики утром 9 августа.


В одном из цехов предприятия произошло возгорание. В результате пожара пострадали четыре человека: двое рабочих подрядной организации и двое работников комбината, все они госпитализированы с ожогами.

Предположительная причина возгорания — нарушение правил техники безопасности при ведении сварочных работ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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