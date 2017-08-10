В Ростовской области уже неделю разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Ростовской области уже неделю разыскивают без вести пропавшего мужчину

Полицией Чертковского района разыскивается без вести пропавший Лев Иванович Суслов 1941 года рождения. 3 августа он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.