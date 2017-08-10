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18:21 (мск), источник: АиФ Калининград

Из-за звонка лжесотрудника банка калининградка лишилась денег с карты

Из-за звонка лжесотрудника банка калининградка лишилась крупной суммы денег. Злоумышленники сняли с ее банковской карты 95 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

Началось все с того, что на телефон 57-летней жительницы областного центра позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что банковская программа, которая позволяет совершить операции в режиме он-лайн, «зависает».

«Чтобы восстановить доступ к системе, лжеработник финансового учреждения предложил женщине следовать его инструкциям и вводить продиктованные им комбинации, что та и сделала», — рассказали в УМВД.

В итоге с карты пропало 95 тысяч. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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