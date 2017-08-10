Из-за звонка лжесотрудника банка калининградка лишилась денег с карты

Источник: Аргументы и факты

Началось все с того, что на телефон 57-летней жительницы областного центра позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что банковская программа, которая позволяет совершить операции в режиме он-лайн, «зависает».

«Чтобы восстановить доступ к системе, лжеработник финансового учреждения предложил женщине следовать его инструкциям и вводить продиктованные им комбинации, что та и сделала», — рассказали в УМВД.