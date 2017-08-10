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14:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири студентка получила срок за попытку уехать в Сирию

Впрочем, как рассказал «РГ» помощник прокурора Новосибирской области Анатолий Медведенко, в Сирию девушку влекла исключительно вымышленная любовь.

Она приняла ислам, изучала в Сети, как использовать ручные гранаты, рисовала флаги террористических организаций, понимая, что означает каждый символ на них. Конечно же, в тайне от родителей, которые и не подозревали, что их дочь завербована участником «Джебхат ан-Нусра».

— Большую роль здесь сыграли личностные характеристики и воспитание: она человек некоммуникабельный, тяжело общалась со сверстниками, — говорит Анатолий Медведев. — В течение двух лет занималась страйкболом. Это военная тактическая игра, где используются макеты оружия, в том числе ручных гранат и ножей. У нее был полноразмерный макет автомата Калашникова, оборудованный для страйкбола.

По словам представителя прокуратуры, обвиняемая сообщала собеседникам в интернете, что желала бы уехать в Сирию именно для участия в деятельности террористической организации. Судя по материалам дела, она не скрывала, что желает пройти обучение боевым приемам и владению оружием в женских батальонах, а если потребуется — станет шахидкой.

У Валерии, которая училась на швею, были проблемы с учебой, еще в седьмом классе она оставалась на второй год. Однако никаких нарушений психики судебная психиатрическая экспертиза не выявила — девушка вменяема. И при этом нельзя сказать, что переписка с человеком, который представлялся сирийским боевиком, длилась очень уж долго, была какая-то особенная психологическая обработка. За короткий срок Абдула — так представился мужчина с бородой — уговорил молодую сибирячку стать его женой.

— У нее был знакомый парень, который также занимался страйкболом, но случился разлад. После этого девушка увлеклась исламом, в одном из чатов вступила в переписку с человеком, который якобы находится в «Джебхат ан-Нусра». Он хорошо знает русский язык, говорил с ней о чистоте религии, неоднократно высказывал лестные отзывы о ее внешности и тут же рассказывал, чем занимается в Сирии, как собирается строить халифат, — отмечает Анатолий Медведенко.

По данным обвинения, девушка прекрасно понимала, что речь идет именно о террористической деятельности. В октябре прошлого года вдруг собралась и уехала в Москву, откуда собиралась улететь в Турцию и дальше попасть на территорию Сирии. В аэропорту Шереметьево ее задержали на таможне, да и родители дома забили тревогу после исчезновения дочери.

До этого они мало интересовались ее увлечениями: девочка целыми днями сидит за компьютером, но что делает, какие разговоры ведет — это информация оказалась лишней для семьи. Хотя достаточно было зайти на ее открытые аккаунты в соцсетях, где любого насторожили бы ее комментарии, оправдывающие боевиков, посты с боевыми действиями и нарисованные ее рукой героические всадники с зелеными знаменами — такие картинки она отправляла и Абдуле.

Вину девушка признала в полном объеме. По статье об участии в организации, признанной террористической, обвиняемой грозило от десяти до двадцати лет лишения свободы. Прокуратура, учтя смягчающие обстоятельства, в частности то, что преступление не было доведено до конца, потребовала пять лет колонии. Суд вынес более мягкий приговор — три года.

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