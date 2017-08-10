Молодой нижегородец подозревается в избиении фельдшера скорой помощи и оскорблении правоохранителей
Как информирует региональное СУ СК России, ЧП произошло в Советском районе Нижнего Новгорода на ул. Звенигородская.
Как информирует региональное СУ СК России, ЧП произошло в Советском районе Нижнего Новгорода на ул. Звенигородская.
Когда бригада медработников прибыли на вызов для оказания помощи мужчине с подозрением на эпилепсию, знакомый пациента устроил скандал. В ходе конфликта злоумышленник нанес фельдшеру несколько ударов, пострадавшего медика пришлось срочно госпитализировать.
Впрочем, дебошир не успокоился — когда на место происшествия прибыли стражи правопорядка, мужчина оскорбил правоохранителей.