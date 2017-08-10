В Кудымкаре 33-летний мужчина обокрал родную бабушку

Полицейские выяснили, что обычно мужчина и его сожительница ухаживают за пожилой женщиной. Пенсионерка регулярно дает внуку деньги.

Когда она отказала родственнику в деньгах, мужчина решил сам их взять. Зная, где бабушка хранит наличные, он открыто похитил тысячу рублей и скрылся.