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14:53 (мск), источник: Om1.ru

Молодой омич проник ночью в местный торговый центр

Парня задержали сотрудники Росгвардии.

Ночью 9 августа, около трех часов ночи росгвардейцы получили сигнал о проникновении в торговый центр на улице 5-я Линия.

Прибыв на место, сотрудники заметили следы взлома: оконная решетка отогнута, стекло разбито. Было принято решение разделиться. Во время обхода здания было замечено еще одно разбитое окно. Вскоре был пойман и сам молодой человек, который пытался покинуть ТЦ.

Во время досмотра в кармане куртки у юноши обнаружили 16 500 рублей. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, правонарушитель был в этом магазине днем и обратил внимание, куда продавцы складывают деньги. За ночь омичу удалось обворовать несколько павильонов.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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