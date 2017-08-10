Молодой омич проник ночью в местный торговый центр
Парня задержали сотрудники Росгвардии.
Парня задержали сотрудники Росгвардии.
Ночью 9 августа, около трех часов ночи росгвардейцы получили сигнал о проникновении в торговый центр на улице 5-я Линия.
Прибыв на место, сотрудники заметили следы взлома: оконная решетка отогнута, стекло разбито. Было принято решение разделиться. Во время обхода здания было замечено еще одно разбитое окно. Вскоре был пойман и сам молодой человек, который пытался покинуть ТЦ.
Во время досмотра в кармане куртки у юноши обнаружили 16 500 рублей. Как сообщает
В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Кража».