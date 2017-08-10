В Уфе аферисты-газовики украли у пенсионерки более 200 тысяч рублей

По предварительным данным, мужчины представились сотрудниками газовой службы и под предлогом проведения проверки оборудования вошли в квартиру. Один из них делал вид, что проверяет приборы, другой отвлекал внимание пенсионерки, а третий в этот момент похищал деньги.

В ходе розыскных мероприятий были задержаны трое молодых людей в возрасте от 25 до 28 лет, двое из которых уже были судимы. Также была установлена причастность данной группы людей еще к четырем подобным случаям в Уфе.