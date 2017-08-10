В Уфе аферисты-газовики украли у пенсионерки более 200 тысяч рублей
Сотрудниками уголовного розыска задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже у 85-летней женщины свыше 200 тысяч рублей, сообщает
Сотрудниками уголовного розыска задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже у 85-летней женщины свыше 200 тысяч рублей, сообщает
По предварительным данным, мужчины представились сотрудниками газовой службы и под предлогом проведения проверки оборудования вошли в квартиру. Один из них делал вид, что проверяет приборы, другой отвлекал внимание пенсионерки, а третий в этот момент похищал деньги.
В ходе розыскных мероприятий были задержаны трое молодых людей в возрасте от 25 до 28 лет, двое из которых уже были судимы. Также была установлена причастность данной группы людей еще к четырем подобным случаям в Уфе.
В настоящее время заведены уголовные дела по статье «Кража». МВД по РБ рекомендует жителям не открывать двери незнакомым людям и уточнять контакты и координаты служебных лиц в соответствующих организациях.