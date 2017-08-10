В Самарской области под колесами грузового поезда погиб мужчина
В среду, 9 августа, примерно в 21:00 на перегоне Чапаевск — Звезда произошло ЧП.
В среду, 9 августа, примерно в 21:00 на перегоне Чапаевск — Звезда произошло ЧП.
Грузовой поезд сбил 38-летнего мужчину, пишет 63.ru со ссылкой на старшего помощника Куйбышевского транспортного прокурора Михаила Шаляпина. Полученные им травмы оказались смертельными, и он скончался на месте происшествия до прибытия медиков. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.