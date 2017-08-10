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15:38 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области под колесами грузового поезда погиб мужчина

В среду, 9 августа, примерно в 21:00 на перегоне Чапаевск — Звезда произошло ЧП.

Грузовой поезд сбил 38-летнего мужчину, пишет 63.ru со ссылкой на старшего помощника Куйбышевского транспортного прокурора Михаила Шаляпина. Полученные им травмы оказались смертельными, и он скончался на месте происшествия до прибытия медиков. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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