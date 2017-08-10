Фотофакт: трактор перевернулся на проспекте Независимости в Минске
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС Минска, также прибыла бригада скорой медицинской помощи.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС Минска, также прибыла бригада скорой медицинской помощи.
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Авария произошла на перекрестке проспекта Независимости и улицы Калиновского в Минске, сообщил корреспондент Sputnik с места происшествия.
На месте ДТП работают инспекторы ГАИ, сотрудники скорой медицинской помощи и работники МЧС.
Трактор коммунальных служб опрокинулся днем в четверг. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
Причина ДТП устанавливается.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ДТП случилось недалеко от торгового центра Dana Mall, где часом ранее сегодня открылся магазин Zara. Также для минчан свои двери распахнули Bershka, Stradivarius и Pull and Bear.