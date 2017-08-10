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14:58 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе женщина ножом порезала детей и пыталась покончить с собой

Шокирующий случай произошел в молдавской столице — женщина нанесла множественные ножевые ранения детям и пыталась убить себя.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В столичном секторе Ботаника на улице Трандафирилор местная жительница нанесла ножевые ранения двум своим детям и пыталась покончить с собой. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

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Как сообщила собеседница, звонок поступил в полицию в среду в 22.30.

«Вызов сделали врачи скорой помощи, которых на место происшествия позвала бабушка детей. Полиция обнаружила трех человек с ножевыми ранениями», — сказала Стати.

По ее словам, мать 1981 года рождения найдена с порезанными венами. У девочки 2016 года рождения и мальчика 2005 года рождения выявлены многочисленные ножевые ранения.

«Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Одного ребенка доставили в больницу имени Валентина Игнатенко, второго — в Центра матери и ребенка. Женщина госпитализирована в Больницу скорой помощи», — сказала собеседница.

По ее словам, открыто уголовное дело по факту попытки убийства. Предстоит установить причины, по которым женщина совершила данный поступок. Также правоохранительные органы устанавливают, не находилась ли она на учете психиатра.

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