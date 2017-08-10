В Кишиневе женщина ножом порезала детей и пыталась покончить с собой

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В столичном секторе Ботаника на улице Трандафирилор местная жительница нанесла ножевые ранения двум своим детям и пыталась покончить с собой. Информацию об этом корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

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Как сообщила собеседница, звонок поступил в полицию в среду в 22.30.

«Вызов сделали врачи скорой помощи, которых на место происшествия позвала бабушка детей. Полиция обнаружила трех человек с ножевыми ранениями», — сказала Стати.

По ее словам, мать 1981 года рождения найдена с порезанными венами. У девочки 2016 года рождения и мальчика 2005 года рождения выявлены многочисленные ножевые ранения.

«Все они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Одного ребенка доставили в больницу имени Валентина Игнатенко, второго — в Центра матери и ребенка. Женщина госпитализирована в Больницу скорой помощи», — сказала собеседница.