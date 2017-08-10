В Жигулевске водитель Toyota снес световую опору
В Жигулевске 10 августа, в 10:00, 38-летний водитель Toyota, двигавшийся по ул. Морквашинской в сторону Молодежного проспекта, съехал с дороги и врезался в световую опору.
В Жигулевске 10 августа, в 10:00, 38-летний водитель Toyota, двигавшийся по ул. Морквашинской в сторону Молодежного проспекта, съехал с дороги и врезался в световую опору.
В результате аварии водитель попал в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, автомобилист был трезв. По факту случившегося ведется проверка.