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15:43 (мск), источник: Volga News

В Жигулевске водитель Toyota снес световую опору

В Жигулевске 10 августа, в 10:00, 38-летний водитель Toyota, двигавшийся по ул. Морквашинской в сторону Молодежного проспекта, съехал с дороги и врезался в световую опору.

Источник: 63.мвд.рф

В результате аварии водитель попал в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, автомобилист был трезв. По факту случившегося ведется проверка.

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