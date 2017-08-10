Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 года колонии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг признал виновным в организации деятельности экстремистской организации журналиста РБК Александра Соколова и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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На скамье подсудимых находятся также бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, получивший четыре года условно с испытательным сроком на четыре года, и активисты Сергей Барабаш и Валерий Парфенов, которых суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.