83-летняя бабушка больше 3 суток блуждала в лесу под Челябинском
Обессилевшую пенсионерку нашли сегодня областные спасатели.
Обессилевшую пенсионерку нашли сегодня областные спасатели.
Областные спасатели нашли 83-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу еще 6 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Женщина 1934 года рождения из деревни Копытово (Еткульский район, Челябинская область) пропала еще 6 августа. Сегодня, 9-го, на ее поиски выдвинулись бойцы Мобильного спасотряда. Разделившись на группы, спасатели приступили к обследованию лесного массива. В поисках также принимали участие местные пожарные, сотрудники полиции и волонтеры», — рассказали в ПСС.
Пенсионерка была найдена примерно в 300 метрах от водоема. Обессилевшая, она стояла, прислонившись к дереву.
Спасатели эвакуировали бабушку на квадроцикле до деревни и вызвали скорую медицинскую помощь.
Напомним, сегодня златоустовские полицейские нашли 11-летнего ребенка, потерявшегося и проведшего ночь в лесу на хребте Уреньга.