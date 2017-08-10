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15:32 (мск), источник: dostup1.ru

83-летняя бабушка больше 3 суток блуждала в лесу под Челябинском

Обессилевшую пенсионерку нашли сегодня областные спасатели.

Областные спасатели нашли 83-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу еще 6 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС.

«Женщина 1934 года рождения из деревни Копытово (Еткульский район, Челябинская область) пропала еще 6 августа. Сегодня, 9-го, на ее поиски выдвинулись бойцы Мобильного спасотряда. Разделившись на группы, спасатели приступили к обследованию лесного массива. В поисках также принимали участие местные пожарные, сотрудники полиции и волонтеры», — рассказали в ПСС.

Пенсионерка была найдена примерно в 300 метрах от водоема. Обессилевшая, она стояла, прислонившись к дереву.

Спасатели эвакуировали бабушку на квадроцикле до деревни и вызвали скорую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня златоустовские полицейские нашли 11-летнего ребенка, потерявшегося и проведшего ночь в лесу на хребте Уреньга.

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