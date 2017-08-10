Садовод зарезал соседа за кражу железного листа со своего участка в Иркутске

59-летний житель СНТ «Ветеран труда» зарезал своего соседа за кражу железного листа со своего участка в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Предполагаемому убийце может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

Вечером 9 августа в отдел полиции поступило сообщение о том, что в СНТ «Ветеран труда» на одном из участков мужчина убил человека.

«Следователями на месте было обнаружено тело 56-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки, который скончался до прибытия врачей», — сообщили в пресс-службе.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.