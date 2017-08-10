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15:57 (мск), источник: РИА Новости

На станции Пролетарская в Москве на рельсы упал человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Поезда на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами в четверг днем из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе метро.

«Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.

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Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, человек упал на рельсы на станции Пролетарская, и на данный момент неизвестно, остался ли он жив.

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«Человек упал на жесткий путь станции метро Пролетарская. Данных о его состоянии пока нет. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

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