На станции Пролетарская в Москве на рельсы упал человек
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Поезда на южном участке
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Поезда на южном участке
«Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, человек упал на рельсы на станции Пролетарская, и на данный момент неизвестно, остался ли он жив.
«Человек упал на жесткий путь станции метро Пролетарская. Данных о его состоянии пока нет. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.